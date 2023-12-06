"لوتس" عربات مدفعية روسية جديدة قيد الاختبار

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يجهزون لاختبار عربات مدفعية جديدة، تم تطويرها لصالح القوات المحمولة جوا في الجيش.

وأشار مصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن روسيا ستبدأ مرحلة الاختبارات الحكومية على عربات "لوتس" المدفعية المعدّلة ربيع العام المقبل، وأن هذه العربات اجتازت مرحلة الاختبارات الأولية.

وأشار المصدر إلى أن المؤسسة المصنعة للعربات الجديدة تتعاون مع وزارة الدفاع الروسية لتحضير عدة مركبات لإخضاعها للاختبارات الحكومية، إذ كان من المفترض أن تجرى الاختبارات خريف العام الجاري، لكن تقرر تأجيلها لإدخال تعديلات وتحسينات على الأبراج القتالية في المركبات.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أشارت في وقت سابق إلى أن عربات "لوتس" المدفعية الجديدة مجهزة بمعدات تلقيم أوتوماتيكي، ما سيضمن لها السرعة في التلقيم والتعامل مع الأهداف.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عربات "لوتس" المعدّلة بنيت على منصات مدرعات BMD-4M الروسية، ويزيد وزن كل منها عن 18 طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 70 كلم/سا، وقطع ما لايقل عن 500 كلم في كل مهمة، وإطلاق النار بجميع الاتجاهات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا