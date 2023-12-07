موت دولفين ياباني نادر في إقليم بريموريه (فيديو)

مات دولفين ياباني من نوع الحيتان المنقارية، وهو نوع نادر من الدلافين، لم يشاهد سوى ثلاث مرات في العالم حتى الآن.

إقرأ المزيد





وقد سبح هذا الدولفين وهو مصاب بجروح خطيرة إلى شواطئ قرية بوسيت في منطقة خاسانسكي. وعلى الرغم من تقديم السكان المحليين الإسعافات الأولية له، إلا أن جروحه كانت خطيرة للغاية، ما أدت إلى وفاته بعد مرور بعض الوقت.

ويفترض الخبراء أن هذا الدلفين قد ينتمي إلى نوع نادر من الحيتانيات من عائلة الحيتان المنقارية، ومن الممكن أن يكون دولفينا يابانيا، لم يشاهد إلا ثلاث مرات حتى الآن. وشوهد اثنان من هذا النوع في اليابان، وشوهد الثالث قبالة سواحل كاليفورنيا. وتجري الآن دراسته بصورة مفصلة لتحديد النوع الذي ينتمي إليه.

المصدر: Readovka