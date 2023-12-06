بشهادة المشاركين.. عملية زرع دماغية تحقق نجاحا ساحقا!

حققت عملية زرع دماغية مصممة لمرضى إصابات الرأس، نجاحا كبيرا خلال التجارب، حيث رفض المشاركون إيقاف تشغيل الجهاز المزروع.

وتحاول عملية التحفيز العميق للدماغ، التي أنشأها باحثون في جامعة ستانفورد، تعزيز النشاط بين مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والتفكير وحل المشكلات والتعلم الواعي.

وأفاد خمسة أشخاص يعانون من إصابات في الرأس أنهم تمكنوا من التركيز والتذكر والقيادة وقضاء اليوم دون الحاجة إلى القيلولة، نتيجة لاستخدام الجهاز أثناء التجربة.

وأثبت الجهاز فعاليته لدرجة أن اثنين من المشاركين، تم اختيارهما عشوائيا، رفضا إيقاف تشغيل الجهاز.

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وتم اختيار المشاركين في التجربة بناء على إصاباتهم، حيث تعافى المشاركون سابقا من الغيبوبة.

وقال الدكتور جيمي هندرسون، أستاذ جراحة الأعصاب، لـ"التلغراف": "لدى هؤلاء المرضى، كانت هذه المسارات سليمة إلى حد كبير، مع تنظيم كل شيء".

ومن خلال إدخال التحفيز الكهربائي في مناطق معينة من الدماغ، يأمل الباحثون في إعادة تفعيل المسارات مرة أخرى. واستخدموا نماذج افتراضية من دماغ كل مشارك لتجربة التحفيز في مناطق مختلفة.

وبعد ذلك، زُرعت الأجهزة في أدمغة المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و60 عاما. ثم أمضوا 90 يوما مع تشغيلها لمدة 12 ساعة يوميا.

ويقول الباحثون إنه بحلول نهاية التجربة، تحسنت سرعات المعالجة العقلية للمشاركين بمعدل 32%.

وقال أحد المشاركين أنه منذ تلقيه الزرعة، شهد تحسنا كبيرا في قدراته الوظيفية.

وقال الدكتور نيكولاس شيف، الأستاذ في كلية طب وايل كورنيل والمعد الرئيسي المشارك للدراسة، إن الهدف هو نقل البحث من "اللحظة التجريبية الرائدة" إلى العلاج الفعلي.

المصدر: ديلي ميل