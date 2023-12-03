منظومة Sinitsa الروسية "تشل" حركة الدرونات المعادية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر جانبا من عمل منظومة Sinitsa للحرب الإلكترونية، والتي يستخدمها الجيش في العملية العسكرية الخاصة.

وخلال المقطع قال رئيس طاقم محطة "فينوغراد" للحرب الإلكترونية:"إن وحدات الحرب الإلكترونية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تراقب السماء على مدار الساعة، وأن محطة واحدة تغطي دائرة نصف قطرها عشرات الكيلومترات، يقوم مشغل منظومة الحرب الإلكترونية بتعيين نطاق التردد الذي توجد فيه الطائرات المعادية بدون طيار، ويتم عرضها جميعا على الشاشة، وبعدها يمكن إيقاف أنظمة التحكم والملاحة في تلك الطائرات، وتفقد الطائرة قدرتها على الاتصال وتسقط على الأرض في معظم الأحيان".

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وأضاف:"في أغلب الأحيان، وخلال العمليات الخاصة يتم استخدام منظومة Sinitsa للحرب الإلكترونية، في البداية تعمل المنظومة في وضع الاستطلاع اللاسلكي- فهي تحسب إحداثيات مراكز اتصالات العدو وأنظمة الرادار ونقاط التحكم بالطائرات بدون طيار، وبعدها تبدأ مرحلة القمع اللاسلكي، إذ تقوم المنظومة بتعطيل أنظمة الطائرات والدرونات المعادية بمختلف أنواعها، بما فيها درونات الاستطلاع والدرونات الانتحارية".

المصدر: روسيكايا غازيتا