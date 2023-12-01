روسيا تزود الجيش بدفعة من الدرونات المطوّرة المتعددة الاستخدامات

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الجيش سيحصل قريبا على دفعة جديدة من درونات Hortensia 10 المطوّرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن درونات Hortensia 10 المطوّرة حصلت على تقنيات جديدة مقارنة بدرونات Hortensia السابقة، وأصبحت قادرة على نقل حمولات تصل إلى 5 كيلوغرامات، الأمر الذي سيساعدها على حمل عناصر ضاربة أكثر.

وحصلت الدرونات الجديدة أيضا على أجهزة تصوير حراري تمكنها من رصد أهدافها ليلا، وعلى نظام جديد لرمي الحمولات من الجو، ومن المتوقع أن يتسلم الجيش الروسي نحو 500 طائرة من هذا النوع مطلع ديسمبر المقبل.

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد بدأت باستخدام درونات Hortensia في العملية العسكرية الخاصة منذ عام 2022، ويمكن لهذه الطائرات أن تضرب أهدافا تصل لمسافة 7 كلم، كما يمكن زيادة نطاق عملها والتحكم بها بتزويدها بمستقبلات إشارة إضافية.

المصدر: سلاح روسيا