النرويج تطور جيلا جديدا من الصواريخ الحربية

أعلن موقع Naval News، أن النرويج تخطط لتطوير جيل جديد من الصواريخ الأسرع من الصوت والمخصصة للتعامل مع الأهداف البحرية.

وتبعا للموقع، فإن الحكومة النرويجية أعلنت أنها ستتعاون مع ألمانيا في تطوير الجيل الجديد من الصواريخ، وأن شركة Kongsberg Defense & Aerospace ستكون شريكا صناعيا رئيسيا في المشروع.

وأشار الموقع إلى أن شركة Kongsberg طورت سابقا صواريخ NSM التي تتسلح بها سفن الجيش النرويجي، لكن هذه الصواريخ تتراوح سرعتها ما بين 0.7 إلى 0.9 ماخ (858-1103 كم/ساعة).

وحول الموضوع قال وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد غرام: "إن صناعة الدفاع النرويجية، بقيادة Kongsberg ، تتمتع بخبرة فريدة وتنتج صواريخ ذات مستوى عالمي. وآمل أن تكون دول الناتو الأخرى وحلفاءنا مهتمين بالسلاح الجديد".

إقرأ المزيد

أما رئيس شركة Kongsberg، إيريك لي فقال:" يضمن المشروع الجديد احتفاظ النرويج بمكانتها الرائدة عالميا في مجال إنتاج الصواريخ.. ومن خلال هذا البرنامج سنخلق فرص عمل جديدة في النرويج، وسنضمن حماية سلاح البحرية النرويجي وحلفائه".

وتجدر الإشارة إلى أن صواريخ NSM التي طورتها شركة Kongsberg تنتمي للجيل الخامس من الصواريخ البحرية المتوسطة المدى، ويمكنها التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية على مسافات تصل إلى 185 كلم، وبمقدورها التحليق على ارتفاعات منخفضة، فضلا عن تصنيعها من مواد خاصة، ما يصعّب عملية اكتشافها من قبل الرادارات المعادية.

المصدر: سلاح روسيا