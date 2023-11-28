روسيا.. طائرات صغيرة مسيرة للطائرة Su-57

تم تصنيع طائرات مسيرة صغيرة خاصة لمقاتلة الجيل الخامس الروسية Su-57، التي ستحملها على متنها، وتكون قادرة على التحكم في مجموعة من هذه المسيرات.

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ويقول مصدر مطلع في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "صنعت طائرات صغيرة مسيرة لأغراض مختلفة للطائرة Su-57، التي يمكن للطائرة حملها معلقة خارج جسمها وفي حجرة داخلية وإطلاقها في الهواء. ومن المخطط أن تطلق المقاتلة مجموعة من هذه الطائرات المسيرة والتحكم بها".

ويضيف: "الحديث يدور عن طائرات مسيرة هجومية ومسيرات استطلاع وطائرات حربية إلكترونية مسيرة". ستسمح عشرات الطائرات المسيرة التي تطلقها Su-57 باختراق الدفاعات الجوية للعدو، سواء بسبب التحميل الزائد على قنوات المعلومات الخاصة بها أو بسبب الضربة المركزة على أنظمتها - سواء بالطائرات المسيرة أو الأسلحة المزودة بها الطائرة".

والطائرة المقاتلة Su-57 هي طائرة متعددة المهام من الجيل الخامس. تستخدم فيها تقنيات التخفي والإلكترونيات المتقدمة. وهي قادرة على حمل الأسلحة في الأجزاء الداخلية من جسم الطائرة. وسرعتها تفوق سرعة الصوت، ويمكنها المناورة حتى بأحمال زائدة.

المصدر: نوفوستي