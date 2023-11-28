روسيا تطور جيلا جديدا من القوارب العسكرية المسيّرة

أعلنت شركة "KMZ" أنها تعمل على تطوير قوارب مسيرة جديدة لصالح وزارة الدفاع الروسية.

وحول الموضوع قال مدير الشركة، ميخائيل دانيلينكو:"تعمل شركتنا على مشروع لتطوير قوارب عسكرية مسيّرة لصالح وزارة الدفاع الروسية، وبدأنا بتصنيع محركات لهذ القوارب أيضا".

وأشار دانيلينكو إلى أن الجيش الروسي من المفترض أن يتسلم أول عشرة قوارب جديدة قبل نهاية العام الجاري، وسيتم اختبارها في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وبعد نجاح جميع الاختبارات المطلوبة عليها ستبدأ عملية الإنتاج الضخم لهذه القوارب العام المقبل.

وكانت " KMZ" قد أشارت في وقت سابق إلى أن القوارب الجديدة ستتميز بالخفة والمتانة، كون هياكلها مصنوعة من خلائط خاصة من البلاستيك المقوى والألياف الزجاجية، والمدروسة لحمايتها من مختلف العوامل المناخية أيضا، كما أن التصميم الفريد للهيكل يحمي القارب من الغرق حتى لو غمرته المياه بشكل كامل.

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وسيبلغ وزن كل قارب نحو 600 كلغ، وسيكون بإمكانه الحركة بسرعة 80 كلم/سا، وقطع أكثر من 200 كلم في كل مهمة، وستتسلح هذه القوارب برشاشات وقاذفات للصواريخ الموجهة، كما يمكن استعمالها كقوارب لمراقبة السواحل والمسطحات المائية، ولإنقاذ البشر والسفن التي تتعرض للحوادث، فضلا عن أنها مجهزة بمعدات خاصة لقطر المركبات المائية.

المصدر: سلاح روسيا