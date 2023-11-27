أنجح سلاح لتدمير القوارب الانتحارية

ذكرت مجلة Military Watch Magazine المهتمة بالشؤون العسكرية أن مقاتلات Su-30SM الروسية تعتبر من أنجح الأسلحة في مكافحة الزوارق الانتحارية والدرونات المائية الأوكرانية.

وأشار الخبراء في المجلة إلى "أن مقاتلات Su-30SM الروسية مناسبة بشكل مثالي للتعامل مع القوارب الانتحارية، فرادارات هذه الطائرات المزودة بمصفوفات مرحلية نشطة والقدرات العالية على المناورة للطائرة لا تدع للقوارب الانتحارية أو سفن وقوارب الإنزال الأوكرانية أية فرصة للنجاة".

وتبعا للمجلة فإن الميزة الرئيسية في طائرات Su-30SM هو راداراتها المزودة بمصفوفات Bars، والتي تمكنها من رصد أهدافها على مسافات تصل إلى 400 كلم، وتساعدها على تتبع 15 هدفا في وقت واحد.

وذكرت المجلة أن "الرادار الموجود في هذه الطائرات يعتبر أحد أكبر الرادارات المدمجة على الإطلاق في طائرة مقاتلة، ويوفر إمكانيات كبيرة في رصد الأهداف البرية والجوية والبحرية، ما يسهل التعامل مع تلك الأهداف".

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وتعتبر مقاتلة Su-30SM إحدى أشهر الطائرات التي يعتمد عليها الجيش الروسي في العمليات العسكرية، ويبلغ طول هذه الطائرة 21.9 م، وارتفاعها 6.36 م، ويمكنها التحليق بسرعة 2125 كلم/سا، وحمل نحو 8 أطنان من الذخائر والأسلحة المتنوعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا