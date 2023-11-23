العلماء الروس يجمعون أول محصول للخيار في القارة القطبية الجنوبية

أفاد المكتب الإعلامي لمعهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي، بأن العلماء الروس حصدوا محصولا قياسيا من الخضروات والخيار المزروع لأول مرة في محطة فوستوك في القارة القطبية الجنوبية.

وجاء في بيان المكتب: "لأول مرة يجمع العلماء 16.5 كلغم من محصول الخيار، الذي زرع قبل 60 يوما في محطة فوستوك".

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ويشير العلماء إلى أن محصول جميع الخضروات كان "قياسيا".

ويذكر أن العلماء الروس سبق أن نجحوا في زراعة البطيخ في القارة القطبية الجنوبية لأول مرة.

ويشير مصدر في المعهد إلى أن زراعة الخيار في المحطة أسهل بكثير من زراعة البطيخ.

ووفقا للعلماء يمكن في دفيئتين في محطة فوستوك، باستخدام تقنية Panoponics من دون تربة، زراعة ما يصل إلى 100 كغم من الخيار و29 كغم من الطماطم و11 كغم من الفلفل الحلو و149 كغم من الملفوف على مساحة متر مربع واحد سنويا.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة فوستوك هي المحطة الروسية الوحيدة التي تعمل على مدار العام في القارة القطبية الجنوبية، سبق أن سجلت في يوليو 1983، أدنى درجة حرارة للهواء على الأرض - 89.2 درجة تحت الصفر.

المصدر: نوفوستي