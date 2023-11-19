روسيا تدعم درونات "أورلان" بتقنيات الذكاء الاصطناعي

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية، أن روسيا جهّزت درونات "أورلان" الاستطلاعية بتقنيات رصد جديدة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال المصدر لوكالة نوفوستي الروسية:"درونات أورلان التي تستخدمها روسيا في العملية العسكرية الخاصة حصلت على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكنها من التعرف بدقة على المعدات والآليات التي تستخدمها القوات الأوكرانية، بما في ذلك الأسلحة والمعدات الغربية الصنع".

وأضاف:"التقنيات الجديدة يمكنها تحديد أنواع المعدات العسكرية المتنوعة بنسبة 90% تقريبا، وهذه نسبة جيدة، النظام الجديد يزيد من كفاءة ضرب الأهداف العسكرية الأوكرانية".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو قد ذكر في يوليو الماضي، أن إمدادات الجيش الروسي بطائرات "أورلان" الاستطلاعية قد زادت بمقدار 53 مرة، وأشار إلى أن هذه الطائرات تعمل على مدار الساعة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتتمتع بكفاءة عالية.

إقرأ المزيد

ومن بين أبرز درونات "أورلان" تأتي طائرات "أورلان-10" التي يصل وزن كل منها، تبعا للمعلومات المتوفرة، إلى 18 كلغ، ويمكنها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 3 كلغ، والتحليق لمدة 10 ساعات متواصلة، بسرعة تصل إلى 150 كلم/سا، ويصل النطاق التشغيلي لهذه الطائرات إلى 100 كلم.

المصدر: نوفوستي