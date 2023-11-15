منظومة "سابفير" الروسية المعدّلة باتت قادرة على قمع درونات الاستطلاع الصغيرة

كشفت روسيا خلال فعاليات معرض دبي للطيران عن منظومة "سابفير" للحرب الإلكترونية، والتي يمكنها التشويش على مختلف أنواع الدرونات.

وخلال المعرض قال ممثل شركة KRET الروسية لصناعة الإلكترونيات:"منظومة سابفير المعدّلة للحرب الإلكترونية يمكنها قمع جميع أنواع الدرونات، بما فيها درونات الاستطلاع الصغيرة ".

وأضاف:"قمنا بزيادة نطاق ترددات المنظومة من 300 ميغاهيرتز إلى 6 غيغاهيرتز، وبالتالي فإن المنظومة المحدثة باتت قادرة على التعامل مع جميع أنواع الدرونات المعروفة، بما فيها درونات FPV التي يستخدمها الجيش الأوكراني ".

Sputnik Evgeny odinokov

ودرونات FPV هي طائرات مسيّرة صغيرة يمكن التحكم بها عن بعد، عبر أجهزة تحكم أو من خلال خوذ ونظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتجهّز هذه الطائرات بكاميرات تنقل الصور مباشرة إلى المشغّل.

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وأشارت وسائل إعلام روسية في وقت سابق، إلى أن منظومة "سابفير" الجديدة يمكنها اكتشاف أهدافها على مسافات تصل إلى 30 كلم، ويمكنها التشويش وشل حركة الدرونات على مسافة تصل إلى 5000 م.

المصدر: روسيسكايا غازيتا