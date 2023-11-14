مجلة عسكرية روسية: أحد نماذج مقاتلة "كش مات" قد يكون مسيّرا

ستنتج 3 نماذج من مقاتلة "سو-75" (كش مات) الروسية الخفيفة من الجيل الخامس، وهي الطائرة الوحيدة المقعد، والطائرة الثنائية المقعد، والطائرة بدون طيار.

وسيكون النموذج الأول أساسيا، أما النموذج الثاني فسيكون للتدريب، وسيستخدم النموذج الثالث كمسيّرة ضاربة تقوده مقاتلة "سو-57" المأهولة من الجيل الخامس.

وقد كشفت بوابة "روسكوي أوروجي" (السلاح الروسي) الإلكترونية الروسية عن تفاصيل تقنية أخرى للمشروع. ومن أجل أن تتعاون "سو-75" ( كش مات) المسيّرة مع "سو-57" المأهولة ستستخدم القناة الثنائية غير المتناظرة لتبادل المعلومات. ويمكن أن تعمل مقاتلة "كش مات" بشكل مستقل وتستخدم عند ذلك نظام الملاحة الخاص بها وخوارزميات قتالية معقدة.

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وقالت البوابة إنه سيتم تزويد مقاتلة "كش مات" بمحرك АЛ-41Ф1С أو محرك "إزديلي 30" بقوة الدفع 15–18 طنا والذي تستخدمه في المرحلة الثانية في مقاتلة "سو-57". وستحصل "كش مات" كذلك على الرادار الشبكي " جوك – ماي" المحمي من التشويش والقادر على كشف الأهداف المخفية على مسافة 180 – 200 كيلومتر.

كما ستزود مقاتلة "كش مات" بمنظومة التصويب الإلكترونية البصرية المتعددة الأطياف من مجموعة أجهزة التصويب " أو إل إس – 50 إم"، وذلك للبحث عن الأهداف ومرافقتها بدون استخدام رادار.

يذكر أن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أعلن يوم 13 نوفمبر،على هامش معرض "دبي - 2023" الدولي للطيران والفضاء، أن أول نموذج تجريبي لمقاتلة "كش مات" الروسية الخفيفة الواعدة سيطلق نهاية عام 2025. أما إنتاجها الصناعي فسيبدأ بحلول عام 2026.

المصدر: روسيسكايا غازيتا