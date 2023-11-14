روسيا تدخل تعديلات على أول نموذج من مقاتلة "كش مات" الواعدة

أفاد نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، بأن أول نموذج تجريبي لمقاتلة "Checkmate (كش مات)" الروسية الوحيدة المحرك، قد ينتج حتى نهاية عام 2025.

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وحسب منتوروف فإن مقاتلة "كش مات" الروسية الخفيفة قد أدخلت على تصميمها تعديلات بطلب خاص من المساهمين. وطالت التعديلات مكوّنات الطائرة وأنظمة القيادة والأسلحة الجوية. وقال منتوروف ردا على سؤال وجه إليه حول احتمال مساهمة الشركاء الأجانب في المشروع، إن "أفكار واقتراحات كهذه توجد في جدول الأعمال، لكن الطائرة ستنتج في المستقبل القريب في روسيا".

يذكر أنه تم الكشف عن مجسم لطائرة "كش مات" التكتيكية الوحيدة المحرك التي صممتها شركة "سوخوي" الروسية لأول مرة في معرض "ماكس – 2021" للطيران والفضاء. كما أن المرة الأولى التي عرضت فيها خارج البلاد كانت في معرض Dubai Airshow 2021 في الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم تصميم الطائرة باستخدام تكنولوجيا "التخفي عن الرادارات". ومن مميزات تصميم المقاتلة وجود قسم داخل هيكل الطائرة توضع فيه صواريخ "جو-جو" و"جو-أرض". كما تتميز بانخفاض تكلفة الساعة الواحدة من التحليق مقارنة بفاعليتها العالية.

وقد بدأت التحضيرات لإطلاق أول نموذج تجريبي للمقاتلة عام 2025 بناء على وثائق ومستندات تسلمتها شركة "سوخوي" من مكاتبها التصميمية.

وقد زاد وزن الحمولة المفيدة للطائرة عن 7 أطنان. وبمقدور المقاتلة أن تصيب حتى 6 أهداف في آن واحد. وبلغت سرعة الطائرة 1.8 ماخ ( ما يزيد عن 2100 كلم/ساعة) ومداها 3000 كيلومتر.

وقد رفع كل ذلك قدرة مقاتلة "كش مات" على منافسة مثيلاتها الأجنبية، وزاد من جاذبيتها التجارية وخفّض من الأخطار التقنية التي يمكن أن تظهر عند إنتاجها.

يذكر أن شركة "سوخوي" تخطط لإطلاق أول دفعة من مقاتلات "كش مات" عام 2026.

المصدر: نوفوستي