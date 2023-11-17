روسيا تعتمد تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لصنع درونات ضاربة جديدة

أعلن مكتب "Spektr" الروسي للتصاميم التقنية، أنه بدأ باعتماد تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتطوير دورنات ضاربة جديدة لصالح الجيش.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي للمكتب، أندريه براتينكوف:"بدأنا باعتماد تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لصنع هياكل لدرونات ضاربة جديدة، لهذا الغرض حصلنا على طابعة صناعية جديدة بأبعاد (1/1) م يمكن استعمالها في أي مكان ونقلها في سيارة بسهولة".

وأضاف:"نستخدم في طباعة هياكل الدرونات، البلاستيك المصنع على شكل حبيبات أو قصاصات وبقايا البلاستيك، أي أننا نعتمد مبدأ إعادة تدوير المواد للحصول على إنتاج يساعد على التقليل من النفايات البلاستيكية".

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وأشار براتينكوف إلى أن الدرونات الجديدة التي ينتجها مكتب "Spektr" ستكون قادرة على التحليق لمسافة 30 كلم، ورفع حمولات تصل أوزانها إلى 10 كيلوغرامات، كما ستصنع من مكونات وأجزاء مطورة في روسيا.

المصدر: سلاح روسيا