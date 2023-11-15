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تطوير سرب من الروبوتات يحاكي سلوك "خلية النحل"

العلوم والتكنولوجيا

تطوير سرب من الروبوتات يحاكي سلوك
ru.wikipedia.org
نحل العسل
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اكتشف علماء جامعة برشلونة، أن نحل العسل يظهر سلوكا جماعيا في اتخاذ القرارات، وهذا مفيد لإنشاء سرب من الروبوتات.

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ويشير موقع arXiv، إلى أن العلماء صمموا وأنتجوا 35 روبوتا، مجهزة بأرجل صغيرة، ومصابيح LED، وجهاز استقبال للأشعة تحت الحمراء، ومبرمجة لأداء حركات الرقص. وكلف كل روبوت بمهمة العثور على موقع تعشيش محتمل للمستعمرة ثم التوصل إلى إجماع بين الروبوتات الأخرى بشأن اختيار الموقع الأمثل.

تطوير سرب من الروبوتات يحاكي سلوك أحد الروبوتات

وقد صمم الباحثون سلوك الروبوت على غرار نحل الاستطلاع من مملكة Apis mellifera (نحل العسل)، حيث أنه عندما يكتشف أحد الكشافة موقعا محتملا للخلية، يؤدي "رقصة" - سلسلة من حركات التأرجح السريعة، مكونا شكلا يشبه رقم 8 تقريبا. وهذه الرقصة هي معلومات حول المسافة والاتجاه إلى موقع التعشيش المحتمل أو نوع وحجم الإمدادات الغذائية.

وأظهرت التجارب أن هذا السرب يمكنه اتخاذ قرار جماعي بطريقة غير مركزية، مثل نحل العسل واختيار أفضل طريق للوصول إلى الموقع المختار. ويمكن للروبوتات بنفس هذه الطريقة التواصل مع بعضها البعض وتتبع عمليات تطور المرض أو تشوهات جسم المرضى، أو القيام بمهام البحث والإنقاذ في الحالات الخطيرة.

المصدر: لينتا. رو

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