الكشف عن" منظومة روسية جديدة مضادة للدرونات" في معرض دبي للطيران

ستكشف روسيا خلال معرض Dubai Air Show-2023، عن العديد من منتجاتها الدفاعية، وعن تقنيات ومنظومات إلكترونية جديدة.

وحول الموضوع قال نائب المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية، فلاديمير أرتياكوف:"أصبح من المعروف ما هي المنتجات التي ستقدمها روسيا خلال فعاليات معرض Dubai Air Show-2023 التي ستعقد في الفترة ما بين 13 و17 نوفمبر.. من بين أبرز المعروضات التي ستعرض في الجناح الروسي ستكون منظومة سابفير الروسية الجديدة المضادة للدرونات، والتي خضعت لاختبارات في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأشار أرتياكوف إلى أن منظومة "سابفير" يمكنها اكتشاف وتعقب الدرونات الصغيرة الشبيهة بالطائرات، والدرونات الفائقة الصغر التي يصل وزنها إلى 250 غ، كما يمكنها رصد الدرونات الصغيرة البدائية المصنعة بشكل يدروي.

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وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن منظومة "سابفير" الجديدة يمكنها اكتشاف أهدافها على مسافات تصل إلى 30 كلم، ويمكنها التشويش وشل حركة الدرونات على مسافة تصل إلى 5000 م.

المصدر: tvzvezda