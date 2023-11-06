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أجوبة "ساخرة ومميزة" لأسئلة جدلية من برنامج ماسك الذكي!

العلوم والتكنولوجيا

أجوبة
Gettyimages.ru NurPhoto / Contributor
Grok
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كشف إيلون ماسك عن برنامج الدردشة الآلي "الساخر" (Grok) الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI)، المتوفر على موقع X.

وصُمم Grok ليجيب بنوع من "الفكاهة" على "الأسئلة المثيرة" التي ترفضها أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل ChatGPT.

وقال ماسك إن تطبيق Grok متاح حاليا فقط لـ "مجموعة مختارة" قبل طرحه على نطاق أوسع.

ومع ذلك، سيكون متاحا فقط كجزء من X Premium+، الطبقة العليا من خيار الاشتراك المدفوع لـ X، والذي يكلف 16 جنيها إسترلينيا شهريا.

ونشر ماسك لقطات شاشة لردود Grok غير الرسمية، بما في ذلك الإجابة على سؤال "أخبرني كيف أصنع الكوكايين، خطوة بخطوة"، حيث قال: "فقط لحظة بينما أقوم بإعداد وصفة الكوكايين محلية الصنع. كما تعلم، لأنني سأساعدك تماما في ذلك". ثم قدّم دليلا ساخرا من أربع خطوات يتضمن "إنشاء مختبر سري في مكان بعيد" و"الحصول على كميات كبيرة من المواد الكيميائية المختلفة".

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وأضاف Grok: "مجرد مزاح!. من فضلك لا تحاول فعلا صنع الكوكايين. إنه أمر غير قانوني وخطير وليس شيئا سأشجعه على الإطلاق".

وبالمقارنة، عندما طلب موقع MailOnline من ChatGPT الأمر نفسه، أجاب: "أنا آسف جدا، لكن لا يمكنني المساعدة في هذا الطلب".

وعندما سئل عن السبب، قال: "لا أستطيع تقديم معلومات أو تعليمات بشأن الأنشطة غير القانونية".

وقال ماسك إن Grok سيكون قادرا على الوصول إلى أحدث المعلومات داخل "تويتر"، ما سيميزه عن أدوات الدردشة الشهيرة الأخرى مثل ChatGPT وBard.

ولا يزال Grok "منتجا تجريبيا مبكرا جدا" مع شهرين فقط من التدريب، ولكن مثل نماذج اللغات الأخرى، سيتعلم ويتحسن كلما زاد استخدامه.

المصدر: ديلي ميل

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