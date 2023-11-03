إيلون ماسك يطلق "ذكاءه الاصطناعي الخاص" غدا!

قال الملياردير إيلون ماسك، إن شركته xAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ستطلق أول نموذج خاص بها لمجموعة مختارة، يوم السبت 4 نوفمبر.

ويأتي هذا بعد عام تقريبا من استحواذ ChatGPT من OpenAI على خيال الشركات والمستخدمين في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى زيادة كبيرة في اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية هذه.

Tomorrow, @xAI will release its first AI to a select group.



In some important respects, it is the best that currently exists. — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2023

وشارك ماسك في تأسيس OpenAI، في عام 2015، لكنه استقال من مجلس إدارة الشركة في عام 2018.

وقال اليوم الجمعة: "في بعض النواحي المهمة، يعد (نموذج xAI الجديد) أفضل ما هو موجود حاليا".

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وأوضح الملياردير الذي انتقد جهود الذكاء الاصطناعي والرقابة التي تبذلها شركات التكنولوجيا الكبرى، في وقت سابق من هذا العام، أنه سيطلق أقصى قدر من الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة ويحاول فهم طبيعة الكون لمنافسة Bard من غوغل وBing AI من مايكروسوفت.

ويأتي الفريق الذي يقف وراء xAI، والذي تم إطلاقه في يوليو من هذا العام، من DeepMind التابعة لغوغل، الشركة الأم لنظام التشغيل Windows، وغيرها من شركات أبحاث الذكاء الاصطناعي الكبرى.

وعلى الرغم من أن موقع X المملوك لإيلون ماسك، وشركة xAI منفصلتان، إلا أنهما تعملان معا بشكل وثيق. وتعمل XAI أيضا مع "تسلا" وشركات أخرى.

وفي سبتمبر، قال لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة Oracle (ORCL.N) والذي وصف نفسه بأنه صديق مقرب لماسك، إن شركة xAI وقعت عقدا لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها على سحابة Oracle.

المصدر: رويترز