منغوليا.. اكتشاف لوحات صخرية في جبال ألتاي

اكتشف علماء الآثار الروس و المنغوليين لوحات فنية صخرية في جبال ألتاي على أراضي منغوليا، يعود تاريخها إلى حوالي 10-12 ألف سنة قبل الميلاد.

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ويقول فياتشسلاف مولودين رئيس قسم الآثار القديمة في معهد الآثار والإثنوغرافيا التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا: "هذه المنطقة متاخمة للحدود مع روسيا وتقع مقابل هضبة أوكوك. وقد عثرنا فيها على العديد من المعالم الأثرية، أبرزها ما يسمى بنصب "باغا-أويغور-5"، حيث يوجد معبد اكتشفنا فيه أقدم المنحوتات حتى الآن، التي يطلق عليها طراز كالغوتين - تعود إلى نهاية العصر البليستوسيني - بداية الهولوسين".

ويشير مولودين إلى أن العلماء عثروا على "واجهة" حجرية أبعادها حوالي 20 x 20 م، كان يستخدمها القدماء لرسم المنحوتات الصخرية، عمر أقدم منحوتة منها، حوالي 12- 10 ألف سنة قبل الميلاد. وقد عثر العلماء على أكثر من 20 لوحة فنية، حيث بالإضافة إلى رسم الخيول، توجد لوحات للثيران والغزلان والثعابين.

ويضيف "لقد عثرنا لأول مرة على مثل هذا المعبد والمنحوتات الصخرية من طراز كالغوتين في سلسلة جبال ألتاي الواقعة في روسيا ومنغوليا .

المصدر: نوفوستي