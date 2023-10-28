 
مباشر
عاجل
مصادر طبية: مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف استهداف منزلين في النصيرات والمغراقة وسط قطاع غزة

روسيا تعزز تحصينات دبابة "T-72B3M"

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تعزز تحصينات دبابة
Sputnik michael golnkov
بدباات "T-72B3" الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wb6z

تداولت بعض مواقع الإنترنت صورا لدبابات "T-72B3M" المتواجدة في منطقة العملية الروسية الخاصة، والتي حصلت على تعديلات جديدة لتعزيز حمايتها أثناء المعارك.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصور التي نشرت في مواقع الإنترنت هي لدبابات "T-72B3M" التي تعتبر نسخة معدلة عن دبابات "T-72B3" التي أعلن عنها العام الماضي، لكن النسخ المطورة حصلت على بعض الإضافات التي تعزز حمايتها وتزيد من قدراتها القتالية.

روسيا تعزز تحصينات دبابة
telegram/@WalkingDustSW

وحصلت الدبابات المعدّلة على أنظمة "SOSNA-U" المجهزة بتقنيات الرؤية الليلية والنهارية، والتي تمكنها من رصد أهدافها على مسافة تصل إلى 5000 م، وأحيط هيكلها بدروع معدنية شبكية للحماية من الصواريخ والقذائف الموجهة.

روسيا تعزز تحصينات دبابة
telegram/@WalkingDustSW

وتم تركيب دروع حماية تفاعلية إضافية حول برج الدبابة وفوق غطاء حماية المحرك لحمايتها من الدرونات من طراز FPV، كما دعّم هيكل الدبابة وزوّدت بكاسحات لإزالة الألغام أثناء حركتها.

روسيا تعزز تحصينات دبابة
telegram/@WalkingDustSW
إقرأ المزيد
وزارة الدفاع الروسية تستلم أول دفعة من مدافع
وزارة الدفاع الروسية تستلم أول دفعة من مدافع "مالفا" الذاتية الحركة المدولبة (فيديو)

وكانت وسائل إعلام قد أشارت في وقت سابق إلى أن روسيا طوّرت أنظمة الدفاع النشط Arena-M  في دبابات T-72B3، إذ تقوم هذه الأنظمة بحماية الدبابات من القذائف الصاروخية والصواريخ الموجهة والأسلحة المضادة للدروع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا