روسيا تعزز تحصينات دبابة "T-72B3M"

تداولت بعض مواقع الإنترنت صورا لدبابات "T-72B3M" المتواجدة في منطقة العملية الروسية الخاصة، والتي حصلت على تعديلات جديدة لتعزيز حمايتها أثناء المعارك.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصور التي نشرت في مواقع الإنترنت هي لدبابات "T-72B3M" التي تعتبر نسخة معدلة عن دبابات "T-72B3" التي أعلن عنها العام الماضي، لكن النسخ المطورة حصلت على بعض الإضافات التي تعزز حمايتها وتزيد من قدراتها القتالية.

وحصلت الدبابات المعدّلة على أنظمة "SOSNA-U" المجهزة بتقنيات الرؤية الليلية والنهارية، والتي تمكنها من رصد أهدافها على مسافة تصل إلى 5000 م، وأحيط هيكلها بدروع معدنية شبكية للحماية من الصواريخ والقذائف الموجهة.

وتم تركيب دروع حماية تفاعلية إضافية حول برج الدبابة وفوق غطاء حماية المحرك لحمايتها من الدرونات من طراز FPV، كما دعّم هيكل الدبابة وزوّدت بكاسحات لإزالة الألغام أثناء حركتها.

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وكانت وسائل إعلام قد أشارت في وقت سابق إلى أن روسيا طوّرت أنظمة الدفاع النشط Arena-M في دبابات T-72B3، إذ تقوم هذه الأنظمة بحماية الدبابات من القذائف الصاروخية والصواريخ الموجهة والأسلحة المضادة للدروع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا