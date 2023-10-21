روسيا تكشف عن "منظومة صاروخية جديدة" في معرض Interpolitex

أزاحت روسيا الستار عن بعض منظومات التسليح الجديدة التي ستستخدمها مع سفنها وآلياتها الحربية، وذلك خلال فعاليات معرض Interpolitex في موسكو.

ومن بين أبرز المعروضات التي شهدتها فعاليات المعرض كانت منظومة " Komar 3M47-03E" الصاروخية الجديدة التي صممتها شركة "RATEP" الروسية للسفن الحربية.

وأشار الخبراء في شركة "RATEP" خلال المعرض إلى أن المنظومة الصاروخية الجديدة صُممت للقوارب والسفن العسكرية الصغيرة التي لايمكن تجهيزها بمنظومات دفاع جوي ثقيلة، ويمكن لهذه المنظومة إطلاق صواريخ "Igla-S" وصواريخ "أتاكا" الموجهة.

كما يمكن للمنظومة التعامل مع مختلف أنواع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات والدرونات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، والتصدي للزوارق المسيرة العالية السرعة التي تتحرك بسرعة 90 كلم/سا.

وتبعا للمطورين فإن المنظومة الدفاعية الجديدة لا تُستخدم فقط مع السفن والزوارق الحربية، بل يمكن استعمالها لحماية المنشآت الصناعية والعسكرية في روسيا.

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وعقدت فعاليات معرض Interpolitex هذا العام في الفترة ما بين 17 و19 أكتوبر، في الجناح رقم 57 على أرض مدينة المعارض في العاصمة الروسية موسكو، شاركت فيها عدة شركات روسية وأجنبية لتكشف عن أحدث ما توصلت إليه في مجال الصناعة والتكنولوجيا

المصدر: overclockers.ru