روسيا تكشف عن أسلحة وروبوتات عسكرية جديدة في معرض Interpolitex

كشفت روسيا خلال فعاليات معرض Interpolitex في موسكو عن أحدث ما توصلت إليه في مجال الصناعات العسكرية، وأزاحت الستار عن بعض روبوتاتها العسكرية الجديدة.

ومن بين أبرز المنتجات العسكرية التي كشفت عنها روسيا خلال المعرض جاءت منصة BR-2 الروبوتية المزدوجة، والتي جهّزت بمنظومة آلية رشاشة من نوع Miner BR-1.

وتمكن زوار المعرض أيضا من التعرّف على روبوت BRG-1 الروسي الجديد، والذي يستخدم في نقل البضائع وإجلاء الجرحى في أرض المعارك.

وقال ممثلو جمعية البحث والإنتاج الروسية خلال المعرض:"يتم استخدام العديد من الروبوتات العسكرية الجديدة في مناطق العملية الروسية الخاصة، هذه الروبوتات يتم التحكم بها عن بعد، أفراد الجيش الروسي يتقنون بسرعة التعامل مع هذه المعدات.. منصة BR-2 الروبوتية تستخدم من قبل العديد من فرق الجيش الروسي في مناطق العمليات الخاصة، كما يتم استخدام منظومة Miner BR-1 لتدمير الألغام عن بعد".

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تعقد فعاليات معرض Interpolitex هذا العام في الفترة ما بين 17 و19 أكتوبر القادم، في الجناح رقم 57 على أرض مدينة المعارض في العاصمة الروسية موسكو، وتشارك فيها عدة شركات روسية وأجنبية لتكشف عن أحدث ما توصلت إليه في مجال الصناعة والتكنولوجيا.

المصدر: سلاح روسيا