معرض Interpolitex يكشف عن منظومات صاروخية روسية جديدة

أعلنت مؤسسة RATEP التقنية الروسية أنها ستكشف في معرض Interpolitex الدولي للمعدات الأمنية في موسكو هذا العام، عن منظومات صاروخية جديدة طورتها للسفن الحربية.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها مؤخرا: "سيتمكن زوار جناحنا في معرض Interpolitex هذا العام من التعرف على منظومة Komar 3M47-01E الجديدة التي صممناها لتكون منظومة صاروخية للسفن العسكرية قادرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف الجوية".

وتبعا للشركة فإن المنظومة الجديدة تم تجهيزها بصواريخ من نوع Igla وIgla-S، ونظام إلكتروني بصري قادر على التعرّف على الأهداف ومتابعتها ليتم التعامل معها بصاروخ أو صاروخين أوعدة صواريخ دفعة واحدة.

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وأشارالخبراء في "RATEP" إلى أن المنظومة الجديدة أتت كنسخة معدلة عن منظومات "Komar" التي طورتها شركتهم سابقا، تتميز عن سابقاتها بحصولها على صواريخ موجهة يمكنها التعامل مع الأهداف البرية والساحلية، وصممت ليتم تركيبها بسهولة على السفن دون الحاجة لإجراء تعديلات على منظومات التسليح الأساسية في السفينة.

ستعقد فعاليات معرض Interpolitex هذا العام في الفترة ما بين 17 و19 أكتوبر القادم، في الجناح رقم 57 على أرض مدينة المعارض في العاصمة الروسية موسكو، وستشارك فيها عدة شركات روسية وأجنبية لتكشف عن أحدث ما توصلت إليه في مجال الصناعة والتكنولوجيا.

المصدر: سلاح روسيا