روسيا تكشف عن معدات عسكرية جديدة في معرض "Interpolitex"

أعلن القائمون على معرض Interpolitex الذي سيعقد هذا العام في روسيا أن زوار المعرض سيتعرفون على معدات رصد عسكري جديدة طورتها إحدى الشركات المحلية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة "RED" ستكشف خلال فعاليات معرض Interpolitex هذا العام عن منظومة مراقبة عسكرية جديدة كليا، يمكن لمشغلها التحكم بأجهزتها من مسافة بعيدة.

وتسمح المنظومة لمشغلها بالقيام بأعمال المراقبة والاستطلاع عن بعد عبر شاشات مدمجة في صندوق التحكم، كما يمكنه التحكم بحركة وتوجيه المناظير التابعة للمنظومة عبر كوابل يمكن مدها لمسافات تتراوح ما بين 50 إلى 300 م.

وحصلت هذه المنظومة على عدة أنواع من مناظير AMARANT وAMARANT PRO وACONIT التي تملك مواصفات رصد بصري مختلفة، كما صممت معداتها لتكون محمية من المطر والعوامل الجوية.

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وستستعرض شركة "RED" في معرض Interpolitex أيضا أحدث ما طورته من معدات المراقبة، مثل المناظير الحرارية والمناظير الليلية، إضافة إلى أجهزة التصويب البصرية والليزرية الخاصة بالبنادق والأسلحة العسكرية.

ستعقد فعاليات معرض Interpolitex هذا العام في الفترة ما بين 17 و19 أكتوبر القادم، في الجناح رقم 57 على أرض مدينة المعارض في العاصمة الروسية موسكو، وستشارك فيها عدة شركات روسية وأجنبية لتكشف عن أحدث ما توصلت إليه في مجال الصناعة والتكنولوجيا.

المصدر: سلاح روسيا