روسيا تكشف آليات ومعدات إنقاذ جديدة في معرض Interpolitex هذا العام

تحضّر روسيا لفعاليات معرض Interpolitex الذي سيعقد هذا العام، والذي ستكشف خلالها العديد من الآليات والتقنيات الجديدة التي طورتها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن معهد عموم روسيا لأبحاث الدفاع المدني والطوارئ سيرفع خلال فعاليات المعرض النقاب عن العديد من المنتجات التي ساهم خبراؤه في تطويرها.

وستكون من أبرز ما سيكشفه المعهد سيارات وآليات مطورة خصيصا لعمليات الإنقاذ، إضافة إلى درونات جديدة مخصصة لعمليات الاستطلاع والإنقاذ، وبدلات مخصصة للمسعفين والمنقذين الذين يتطلب عملهم التواجد في المناطق الحارة أو المناطق الباردة.

وستنزع فعاليات المعرض الستار أيضا عن أحدث ما توصلت إليه روسيا في مجال تطوير الروبوتات وخصوصا تلك التي تستخدم في عمليات الإنقاذ وإطفاء الحرائق، فضلا عن أحدث التقنيات التي تستخدم في مجالات الأمن وحماية المنشآت.

إقرأ المزيد

ختاما، ستعقد فعاليات معرض Interpolitex هذا العام في الفترة ما بين 17 و19 أكتوبر القادم، في الجناح رقم 57 على أرض مدينة المعارض في العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: سلاح روسيا