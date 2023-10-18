كشف الميزة الرئيسية للجيش الروسي في الشتاء

وفقا للخبير العسكري فاسيلي دانديكين، الميزة الرئيسية للجيش الروسي في الشتاء هي "المعدات الآلية والأسلحة".

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ويشير الخبير في حديث لـ Lenta.ru إلى أن الآليات والمعدات العسكرية والأسلحة الروسية تتكييف مع خصوصيات الظروف الجوية.

ويقول موضحا: "تزود "القوات المسلحة الأوكرانية حاليا بأسلحة من تلك الدول التي ليس لديها أي تصورات عن فصل الشتاء لدينا".

ووفقا له، لا يمكن تسمية أفضل سلاح للجيش الروسي في فصل الشتاء.

ويضيف: "لأن جميع الأسلحة الروسية تعمل بنفس الفعالية في الصيف والشتاء. وكل شيء يعتمد على خدمتها. كما أن الآليات والمعدات صالحة لكل الأحوال الجوية".

ويذكر أن الخبير العسكري العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين كان قد أعلن في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية ستواجه صعوبات جمة في الخريف وسوف تعقد الظروف الجوية تقدمها. لأن الدبابات التي سلمتها الدول الغربية إلى الجيش الأوكراني ستعلق في الطين بسبب ثقلها. بالإضافة إلى أن الدبابات الروسية أخف بحوالي 20 طنا من دبابات العدو.

المصدر: لينتا. رو