العلماء الروس يكتشفون استخدامات جديدة لأوراق نبات عنب الثور

تمكن علماء من جامعة سيبيريا الفيدرالية الروسية من تطوير مواد جديدة تحوي مركبات من أوراق نبات عنب الثور، لاستخدام هذه المواد في مجالات مختلفة.

وجاء في مقال نشرته مجلة Biocatalysis and Agricultural Biotechnology: "تمكن علماء من جامعة سيبيريا الفيدرالية الروسية بالتعاون مع علماء من روسيا والهند من تطوير مواد جديدة تعتمد على الأغشية الحيوية السليلوزية متعددة الوظائف المخصبة بالجسيمات النانوية والمضاف إليها مستخلصات من أوراق نبات عنب الثور، هذه المواد لها تأثيرات مضادة للبكتيريا ويمكن استعمالها في عدة مجالات كتطوير الأدوية ومستحضرات التجميل، وكمواد تساعد على إطالة عمر الخضروات والفواكه".

ونوه العلماء بأن أنواعا معينة من البكتيريا تشكل خيوط السليلوز الرقيقة التي تنتج أغشية هلامية شبكية متعددة الطبقات، تتميز هذه الأغشية بالقوة والمرونة العالية، ونظرا لمقاومتها للتأثيرات الكيميائية وقدرتها على امتصاص المركبات العضوية وغير العضوية المختلفة، تستخدم هذه الأغشية في الطب والتجميل والزراعة وصناعة الأغذية.

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والمركبات الجديدة التي توصل العلماء إلى تطويرها كانت عبارة عن مادة مركبة جديدة تعتمد على غشاء السليلوز النانوي مع جزيئات الفضة وأكسيدات النحاس النانوية، وعند تحضير الجسيمات النانوية ثنائية المعدن من الفضة والنحاس، تم استخدام مستخلص أوراق عنب الثور (Vaccinium vitis-idaea L.) كعامل اختزال.

المصدر: إزفيستيا