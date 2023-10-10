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الروس يطورون أنواعا من الكربون النانوي ببنية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

الروس يطورون أنواعا من الكربون النانوي ببنية جديدة
freehelp24.ru
صورة ارشيفية
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حقّق علماء الفيزياء من روسيا والصين اختراقا في مجال خلق أشكال جديدة من الكربون النانوي.

وقد أدت بحوثهم العلمية إلى تطوير نقاط كمومية ذات خصائص فريدة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد. ويمكن الاستفادة من هذا الاختراع لتطوير مواد نانوية مبتكرة قد تستخدم في أجهزة الاستشعار وأنظمة المعلومات.

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وشارك في هذه الدراسة علماء من جامعة الأورال الفيدرالية. ويعتمد عملهم على استخدام أنواع مختلفة من أنابيب الكربون النانوية المصنوعة من الغرافين وتكنولوجيا الاستئصال بالليزر، مما سمح لهم بإنشاء نقاط كمومية كربونية ذات بنية ثلاثية الأبعاد تشبه الماس، ولكن طبيعة اتصالاتها تشبه نقاطا كمومية ثنائية الأبعاد.

تتمتع هذه الجسيْمات النانوية الجديدة بإمكانية استخدامها في مجالات مختلفة، بما في ذلك في الأجهزة الإلكترونية ومجال البصريات وعلم الأحياء. ويمكن استخدامها كذلك لتطوير المكونات الإلكترونية والبصرية وأجهزة الاستشعار وكذلك في الأنظمة الطبية وأنظمة المعلومات. ويمكن أن يكون هذا الاكتشاف مفيدا أيضا في تكنولوجيا الفضاء وتكنولوجيا الكم.

ويخطط مبتكرو النقاط الكمومية الجديدة لمواصلة عملية تطوير بحوثهم، بما في ذلك استخدام طرق الاستئصال بالليزر المختلفة لإنشاء مواد كربونية نانوية جديدة ذات خصائص متنوعة.

المصدر: تاس

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