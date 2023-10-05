عالم روسي يتحدث عن استخدام النقاط الكمومية في أجهزة الاستشعار والإلكترونيات المرنة

إن النقاط الكمومية التي نال أمريكيان وروسي، جائزة نوبل في الكيمياء لقاء اكتشافها يمكن أن تصبح في المستقبل أساسا للإلكترونيات المرنة والمستشعرات نانوية الحجم.

أعلن ذلك ألكسندر بافلوف رئيس مركز "المبادرات التكنولوجية القومية" في جامعة "باومن" التكنولوجية الحكومية في موسكو. وقال إن السنوات المقبلة ستشهد ظهور منتجات جديدة سيتم تطويرها بناء عليها.

وأوضح أن النقاط الكمومية هي جسيمات نانوية شبه موصلة والتي تستطيع، نظرا لأحجامها وأشكالها المختارة خصيصا، التصرف مثل الذرات الاصطناعية، أي تستطيع التفاعل مع موجات الضوء وامتصاصها وتحوّلها إلى أشكال أخرى من الذبذبات. وتستخدم اليوم النقاط الكمومية في إنتاج أجهزة التشخيص الطبي وشاشات العرض وغيرها من الأجهزة والأدوات.

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وقال في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية:" أنا واثق من أن النقاط الكمومية ستجلب فوائد هائلة للبشرية في المستقبل. وسيتم استخدامها في تطوير الإلكترونيات المرنة، وأجهزة الاستشعار النانوية، والبطاريات الشمسية الأكثر كفاءة، والذاكرة العشوائية سريعة التشغيل والاتصالات الكمومية الآمنة، وستشكل أساسا لجهاز الكمبيوتر الكمي. والآن هناك تطورات في هذه المجالات على مستوى عملي جاد. ونتوقع أن تظهر بعد بضعة أعوام منتجات مبتكرة تقوم على النقاط الكمومية التي ستكون أكثر كفاءة بمقدار عدة أضعاف من سابقاتها، وأضاف أن نطاق التطبيقات المحتملة للنقاط الكمومية أوسع بكثير.

وأشار العالم إلى ميزة النقاط الكمومية التي تقع حالتها على حدود العالميْن العياني والكمي. ويعني ذلك أنه يمكننا اختيار نقطة كمومية ستصدر فوتونات ذات طول موجي محدد مسبقا.

وخلاصة القول فإن مثل هذه النقطة سوف تتوهج باللون الذي نحتاج إليه. وتستخدم هذه الخاصية الآن على نطاق واسع في لوحات البلورات السائلة ذات الإضاءة الخلفية النقطية الكمومية (QD-LEDs)، كما يستخدم علماء الكيمياء الحيوية والأطباء النقاط الكمومية كمؤشرات حيوية لرسم خريطة للأنسجة البيولوجية، مثل الأورام والأجسام المضادة للمناعة الذاتية، الأمر يسمح بتوصيل الأدوية بشكل أكثر دقة إلى الجزء المطلوب من جسم الإنسان.

يذكر أن جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 منحت للأمريكيين منجي الباوندي ولويس بروس والروسي أليكسي إكيموف لقاء جهودهم الرامية إلى اكتشاف النقاط الكمومية. وقام إكيموف وبروس بتركيب النقاط الكمومية بشكل مستقل، أما بافيندي فلعب دورا مهما في مواصلة دراسة خصائص هذه البنى النانوية.

المصدر: تاس