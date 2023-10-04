عالم روسي: إنجازات الحائزين على جائزة نوبل في الفيزياء مؤخرا ستساعد في دراسة الجهاز العصبي

أشار فيكتور كريشتوب رئيس مركز "الضوئيات" في جامعة "بيرم" الحكومية الروسية للبحوث، إلى أن إنجازات الحائزين على جائزة نوبل في الفيزياء مؤخرا، ستساعد في دراسة الجهاز العصبي.

وقال إن التحكم بحركة الإلكترونات في المواد يتيح تطوير أجهزة إنتاج الطاقة وتخزينها بأكثر كفاءة.

وأضاف أنه يمكن أن تسهم إنجازات جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023 في تطوير ليزر الأتوثانية وتوسيع المعرفة حول الدماغ البشري والجهاز العصبي.

وأشار إلى أن هذا الليزر سيسمح للعلماء بتوضيح العمليات التي تحدث في الذرات والجزيئات.

وأضاف: "سيسمح لنا استخدام النبضات فائقة السرعة ببناء نماذج ثلاثية الأبعاد أكثر دقة للذرات و"النظر" بشكل أعمق فيها لفهم طبيعتها. ومن المهم جدا استخدام تلك النبضات في التقنيات الطبية. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد ذلك في دراسة الدماغ البشري والجهاز العصبي بمزيد من التفصيل".

وأكد أن الفهم الأكثر دقة للعمليات التي تحدث على المستوى الذري يفتح الطريق أمام تطوير تكنولوجيا رصد وإدارة خصائص المواد مثل القوة والمرونة.

وقال إن فيزياء الأتوثانية التي تجعل من الممكن دراسة الآليات التي تتحكم فيها الإلكترونات، ستتيح تسريع تطوير ميكانيكا الكم.

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وفي الأتوثانية تتحرك الإلكترونات في الذرات وتولّد طاقة جديدة.

وتقيس الأتوثانية زمن معظم العمليات التي تحدث في الطبيعة. وصار بإمكاننا الآن مشاهدتها والتحكم فيها.

يذكر أن جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023 منحت للفرنسي الأمريكي بيير أغوستيني، والهنغاري النمساوي فيرينك كراوس، والفرنسية آن لولييه على "اكتشاف الطرق التجريبية التي تنتج نبضات ضوئية من الأتوثانية لدراسة حركة الإلكترونات في المادة".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا