نوبل تمنح جائزتها في الفيزياء لـ3 علماء لأبحاثهم في مجال الإلكترونات

منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل للفيزياء لعام 2023 لكل من بيير أغوستيني وفيرينك كراوس وآن لويلير لدراسة "الطرق التجريبية" لاستكشاف ديناميكيات الإلكترون.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023

وقالت الهيئة المانحة للجائزة، التي تم رفعها هذا العام إلى 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، يوم الثلاثاء، إن العالم الأمريكي-الفرنسي بيير أغوستيني من جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة، والهنغاري-النمساوي فيرينك كراوس من معهد ماكس بلانك للبصريات الكمومية وجامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ في ألمانيا، والفرنسية آن لولييه من جامعة لوند في السويد فازوا بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023 عن "الطرق التجريبية التي تولد نبضات ضوئية أتوثانية (بالغة القصر) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة".

وجائزة الفيزياء هي ثاني جائزة نوبل تُمنح هذا الأسبوع بعد فوز العالمة المجرية كاتالين كاريكو وزميلها الأمريكي درو وايزمان بجائزة الطب لاكتشافهما جزيء mRNA الذي مهد الطريق للقاحات ضد مرض "كوفيد-19".

يشار إلى أن جائزة هذا العام هي رقم 117 التي يتم تقديمها في الفيزياء منذ عام 1901. ولولييه هي خامس امرأة فقط تحصل على الجائزة.

وأعلنت إيفا أولسون، رئيسة لجنة نوبل للفيزياء، أنه "يمكننا الآن فتح الباب أمام عالم الإلكترونات". وشددت على أن "الفيزياء الذرية تمنحنا الفرصة لفهم الآليات التي تحكمها الإلكترونات. والخطوة التالية ستكون استخدامها".

ووفقا للبيان، فإنه يمكن تطبيق النتائج في مجالات مختلفة، بما في ذلك الطب.

المصدر: RT