تزويد القطارات العسكرية الروسية بأبراج تساعد الرادارات على اعتراض صواريخ Storm Shadow

أفادت بوابة "روسكوي أوروجي" التابعة لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" بأن قطارات عسكرية روسية متوجهة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة تم تزويدها بأبراج لاسلكية متعددة المهام.

ومن شأن تلك الأبراج توسيع قدرة الدفاعات الجوية الروسية على اعتراض الصواريخ الشبحية.

وقالت البوابة إن ارتفاع البرج من طراز 40В6М المنصوب في القطار العسكري يبلغ 25 مترا. وهناك كذلك برج من طراز 40В6МД بارتفاع 39 مترا. ويخصص كلاهما لرفع هوائيات الرادارات الخاصة بالتوجيه والإضاءة في منظومات "إس – 300 بي إم 2" و"إس – 400" للدفاع الجوي.

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وقالت البوابة إنه بفضل استخدام تلك الأبراج تفتح أمام منظومات الدفاع الجوي الروسية إمكانيات لاكتشاف واعتراض صواريخ Storm Shadow المجنحة الشبحية على مسافة 35 و43 كيلومترا.

يذكر أن Storm Shadow صاروخ مجنح "جو-أرض" تبلغ سرعته 1000 كلم/ساعة، ويطلق غالبا من الطائرات الحربية ليحلق إلى مدى 300 كلم.

وتم تكييف صاروخ Storm Shadow لتركيبه على قاذفات "ميغ" و"سوخوي" الأوكرانية سوفيتية الصنع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا