أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية أن منظومة "بانتسير – إس" أصبحت أكثر فاعلية ضد صواريخ Storm Shadow المجنحة الغربية.

أفادت شركة "الأنظمة الفائقة الدقة"، بصفتها فرعا من مؤسسة "روستيخ" الحكومية، أنها قد زادت من فاعلية استخدام منظومات " بانتسير – إس" للمدافع والصواريخ المضادة للجو ضد صواريخ Storm Shadow الغربية الشبحية. أفاد بذلك ناطق باسم المؤسسة.

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وحسب الناطق فإن المنظومة الروسية قد أدخلت فيها كل التعديلات اللازمة لذلك، ومن شأنها رفع فاعلية تعامل المنظومة مع الصواريخ والقذائف المعقدة التصميم البعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ Storm Shadow المجنحة الشبحية. وأوضح الناطق أن تكنولوجيات قدّمها المصممون الروس أدت إلى الحصول على النتيجة المطلوبة.

وأضافت المؤسسة أن منظومة "بانتسير – إس" قد تم تصميمها قبل بدء العملية العسكرية الخاصة بفترة طويلة. وأعلن آنذاك أن المنظومة عبارة عن وسيلة عسكرية مركبة تحمي القوات والمنشآت من الصواريخ المجنحة ضمنا.

وعلاوة على ذلك فإن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "الأنظمة الفائقة الدقة" الروسية صممت مجموعات التحكم عن بعد في منظومات "كورنيت" المضادة للدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا