الجيش الصيني يتسلم أول مدرعة هجينة

كشفت الصين عن مدرعة Lynx 6x6 البرمائية سداسية العجلات المزودة بمحرك هجين.

وقد تم تصميم المدرعة الجديدة على أساس مدرعة Bobcat الصينية التي تخصص لقوات المظليين الصينية. ويعني ذلك أن مروحية Z-8L يمكن أن تحمل مدرعة Lynx. وخلافا لعربة Bobcat تعتبر Lynx عربة مدرعة، وبمقدورها حماية طاقمها وأفراد الإنزال الجوي، غير أن Lynx هي عربة مفتوحة بدون سقف، لكنها مزودة بأجهزة تعليق حديثة، ما يطوّر ظروف الراحة عند سيرها على الأرض الخالية عن طرق.

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ويمكن أن تستخدم مدرعة Lynx كمنصة قتالية حيث يمكن أن تنصب الرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون والمدافع الأوتوماتيكية.

وأشارت صحيفة World Defence News إلى أن Lynx هي أول مدرعة هجينة في حوزة الجيش الصيني، حيث تقلل وحدة الطاقة التي تضم محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي من استهلاك الوقود والضوضاء وتزيد من تخفيها في مجال الموجات الحرارية، كما إنها تزيد من قدرة العربة على جر الحمولة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا