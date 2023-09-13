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الروس يبتكرون جهازا طائرا لترحيل الإشارات من شأنه تنشيط الدرونات الانتحارية

العلوم والتكنولوجيا

الروس يبتكرون جهازا طائرا لترحيل الإشارات من شأنه تنشيط الدرونات الانتحارية
don24.ru
صورة أرشيفية
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ابتكر العلماء الروس مسيّرة جوية من شأنها توفير الاتصال بين الدرونات الانتحارية من جهة ومشغّليها من جهة أخرى.

وصار الجنود الروس يستخدمونها في العملية العسكرية الخاصة. ويعمل جهاز ترحيل الإشارات هذا بترددات غير عادية، والغاية منه زيادة مدى عمل الدرونات الانتحارية وضمان التفوق في الجو على العدو.

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وصرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية المدير التنفيذي لمكتب"سبيكتر" الروسي للتصاميم أندريه براتينكوف. بينما لم يذكر مدى عمل جهاز الترحيل الطائر لعدم إطلاع العدو على معلومات سرية، لكنه اكتفى بالقول إن الجهاز قد أطلق عليها "أوبلاتشكو" (لسحابة الصغيرة)، مشيرا إلى أنها يمكن أن تطلق إلى مسافة 5 كيلومترات. وعند ذلك تستخدم ترددات تختلف عن تلك التي يستخدمها مشغّل الدرونات الانتحارية الضاربة.

وقبل ظهور أجهزة الترحيل كانت هناك مشكلة دائمة تنحصر في أن  أجهزة مشغل الدرون الانتحاري ترسل إشارة يمكن أن يلتقطها  العدو ليوجه ضربة إليها. بينما الآن صار جهاز الترحيل يرسل إشارة بتردد واحد. أما إشارة من مشغل الدرون فترد إليه بتردد آخر، الأمر الذي يمنع العدو من توجيه ضربة إلى مشغل الدرون.

يذكر أن المصممين الروس يقومون دائما بتطوير أجهزة الترحيل وتغيير الترددات التي يعمل بها، ما يضمن التفوق الدائم في الجو فوق ميدان القتال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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