العلماء الروس يبتكرون برمجيات تتعرف على المسيرات الجوية الصغيرة استنادا لأثرها الصوتي

كشف الباحثون في جامعة "غاغارين" التقنية الحكومية بمدينة ساراتوف الروسية عن برمجيات من شأنها التعرف السريع على المسيرات الجوية استنادا لنوعية صوتها.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن الخدمة الصحفية في الجامعة، وأضافت أن المنظومة تصلح جيدا لاكتشاف دائرة واسعة من المروحيات رباعية المراوح المدنية بوزن حتى 200 غرام وارتفاع تحليق حتى 100 متر والتي لا تتطلب الحصول على ترخيص خاص بشرائها.

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والمنظومة عبارة عن شبكة تضم ميكروفونات مقاومة لتأثير عوامل الطقس ومخدما وبرنامجا متخصصا في تسجيل وتحليل الإشارات الصوتية باستخدام نظام التنبيه عن طريق البريد الإلكتروني وإشارات SMS. ويمكن نشر عناصر المنظومة في محيط منطقة يراد مراقبتها.

وتنحصر الفكرة الرئيسية للمنظومة في التعرف على شبكة من الاهتزازات الصوتية. ويمكن الربط بين مكونات الشبكة ببعضها البعض سلكيا أو لاسلكيا، كما يمكن أيضا أن تختلف مكونات من الأجهزة.

وأضافت الخدمة الصحفية للجامعة أن الضجيج الذي تطلقه الطائرات بدون طيار يشبه في الجانب الأدنى من طيفه ضجيجا تطلقه محركات السيارات. وأظهرت المنظومة في أثناء اختبارها نتائج جيدة في التعرف على أصوات المسيرات الجوية، بما في ذلك على خلفية الضوضاء الخارجية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا