روسيا تبدأ الإنتاج الصناعي لدرون انتحاري جديد

تنتهي اختبارات درون "سكالبيل" (المشرط) الروسي الانتحاري الجديد. ويخطط لبدء إنتاجه الصناعي المتسلسل في أكتوبر المقبل.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مصدر لها في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية، بأن الدرون الانتحاري الجديد سيكون جاهزا في أكتوبر المقبل وستسلم أول دفعة منه للوحدات العسكرية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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وسيستخدم الدرون الجديد كمسيّرة انتحارية يمكن أن تتسارع حتى 120 كلم/ساعة. ويبلغ مدى عملها 40 كيلومترا، كما يمكن أن تحمل حتى 5 كيلوغرامات من الحمولة المفيدة.

ويمكن أن يستخدم القسم الداخلي للمسيّرة بقطر 125 ملم وطول 650 ملم كقسم قتالي يحمل معظم وسائل التدمير التي تستخدمها اليوم الدرونات الروسية، الأمر الذي يوسع إمكانيات استخدام "المشرط" ويسمح لكل وحدة عسكرية باختيار حمولة مفيدة انطلاقا من نوع الهدف المستهدف وإمكانات الوحدة نفسها.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن العسكريين الروس بدأوا يتسلمون ذخائر تنتج صناعيا تم تطويرها لاستخدامها بواسطة درونات مدنية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا