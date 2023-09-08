سلاح البحرية الروسي يجري تدريبات للتعامل مع الدرونات المعادية

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن طاقم سفينة "ستويكي" العسكرية أجرى في بحر البلطيق تدريبات لصد هجوم قد ينفذه العدو بالطائرات المسيرة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "أجرى طاقم سفينة ستويكي العسكرية في بحر البلطيق مؤخرا تدريبات لصد هجوم نفذه عدو افتراضي بواسطة الطائرات المسيرة".

وأضاف البيان: "خلال التدريبات قامت وحدات من أسطول بحر البلطيق بإطلاق طائرات مسيرة لتمثل طائرات العدو الافتراضي، وتمكن مشغلو أنظمة الرادارات ووحدات الهندسة الراديوية من اكتشاف هذه الأهداف، وتم التعامل معها بنجاح باستخدام المنظومات الصاروخية والمدفعية الموجودة في سفينة ستويكي العسكرية".

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وأشار البيان إلى أن طاقم سفينة "ستويكي" نفذ عمليات إطلاق نار على الأهداف الجوية من منصات A-190 وAK-630M المدفعية والرشاشة الموجودة في السفينة، كما أجرى تدريبات للتعامل مع الغواصات المعادية لعدو افتراضي، وتدريبات للتعامل مع أسلحة الحرب الإلكترونية.

المصدر: سلاح روسيا