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الأوكرانيون يبتكرون هياكل ضخمة لحماية مدافعهم الغربية من درونات "لانتسيت" الروسية

العلوم والتكنولوجيا

الأوكرانيون يبتكرون هياكل ضخمة لحماية مدافعهم الغربية من درونات
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مدفع هوتزر إم -109
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بدأت القوات الأوكرانية تفصيل أقفاص وهياكل ضخمة لحماية المدرعات والدبابات والمدافع غربية الصنع من مسيّرات "لانتسيت" الروسية، التي دمرت مئات الدبابات والمدافع الغربية لقوات كييف.

ونشرت الشبكات الاجتماعية صورة فوتوغرافية لمدفع ذاتي الحركة عيار 155 ملم من أسرة المدافع "إم 109" تم تزويده بقفص ضخم على شكل وحش مرعب.. بينما تشير التعليقات على الصورة إلى أن جدوى مثل هذا القفص تثير جدلا كبيرا من حيث فاعليته ضد الهجوم الجوي وظروف الراحة لأفراد طاقم المدفع.

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وأظهرت الصورة الفوتوغرافية المدفع الذي لا يمكن رؤية إلا ماسورته الطويلة بارزة.

ويبدو أن الهيكل المذكور يستخدم كذلك لتغطية المرابض بغصون الأشجار.

وجاء في أحد التعليقات أن الخوف من مسيّرات "لانتسيت" الروسية الانتحارية يجبر المبتكرين الأوكرانيين على اللجوء إلى سبل مشكوك فيها من حيث الفاعلية وظروف الراحة، خلافا لشبكات واقية توضع فوق أبرج الدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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