علماء آثار روس يعثرون في دلتا نهر الفولغا على مستوطنات للخزر جديدة تعود إلى القرنين الثامن والعاشر

عثر طلاب في جامعة بيلغورود أثناء الحفريات الأثرية في دلتا نهر الفولغا على طبقة حضارية تحتوي على أجزاء من الأواني الفخارية، وشظايا من عظام الحيوانات، ومواد بناء سيراميكية.

وتبين للطلاب والأساتذة من هذه الجامعة الحكومية أن هذه الآثار يعود تاريخها إلى القرنين الثامن والعاشر. وحسب الخدمة الصحافية لوزارة التعليم والعلوم الروسية، تم التنقيب عن أربع مستوطنات قديمة في منطقة عاصمة خانية الخزر.

وقد اكتشفت الآثار المذكورة في أثناء البعثة الأثرية الميدانية التي أجراها طلاب كلية التاريخ وفقه اللغة بجامعة بيلغورود بتوجيه من الأستاذين في الجامعة د. فلاديمير سارابولكين ود. إيلينا سيميشيفا.

وجرت البعثة الاستكشافية في منطقة كاميزياك بمقاطعة أستراخان الروسية في دلتا نهر الفولغا حيث اكتشف الطلاب آثارا جديدة تعود إلى القرنين الثامن والعاشر من وجود دولة العصور الوسطى التي أنشأها الشعب البدوي المسمى شعب الخزر. وأجرى طلاب التاريخ مسحا واسع النطاق للمنطقة، ونتيجة لذلك، تم اكتشاف مستوطنات جديدة تعود إلى عصر الخزر.

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وحسب رئيس البعثة فلاديمير سارابولكين، فإن الطبقة الحضارية للآثار المكتشفة مشبعة بشظايا الأواني الفخارية، وشظايا عظام الحيوانات، ومواد البناء السيراميكية، الأمر الذي يشهد لصالح أسلوب حياة مستقر لسكان المنطقة. كما يدل قرب المستوطنات من دلتا نهر الفولغا على أن المنطقة كانت مكتظة بالسكان في أوائل العصور الوسطى.

وقال الأستاذ:" لقد اكتسبت جامعة بيلغورود خبرات كبيرة في تنظيم العمل الأثري الميداني. ويشارك طلابنا سنويا في عمل الفرق التي كانت جزءا من البعثات الأثرية الاستكشافية إلى المعالم الأثرية المبكرة في العصور الوسطى في منطقة بيلغورود وإلى المستوطنات القديمة في شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار".

وأضاف أن نتائج العمل الصيفي للعام الجاري ستكون بمثابة مساهمة هامة في دراسة منطقة عاصمة خانية الخزر.

المصدر: تاس