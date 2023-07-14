علماء الوراثة الروس يحددون المظهر الخارجي لشعب الخزر الذي عاش على نهر الدون في القرن السابع الميلادي

أخذ العلماء عينات من الحمض النووي من رفات الخزر التي عثر عليها في عشرة مدافن، وقاموا باستعادة مظهرهم الخارجي. فتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأن الرفات يمثل نخبة مجتمع الخزر القديم.

ودرس علماء الاثآر من مدينة روستوف بجنوب روسيا بقايا البشر من زمان شعب الخزر والذين دُفنوا في قبور النخبة بجنوب روسيا. وبفضل ذلك تمكنوا من تحديد لون بشرتهم وعيونهم ولون شعرهم وكذلك فصيلة الدم.

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ومن أجل تحديد مظهر سكان خانية الخزر، أخذ الخبراء عينات من الحمض النووي من الرفات الذي اكتشف في عشرة مدافن داخل التلال. ولم يكن بين المدفونين سوى امرأة واحدة.

قال يفغيني فدوفتشينكوف، رئيس قسم علم الآثار وتاريخ العالم القديم بالمعهد: "إن بقايا المحاربين النبلاء الذين ندرسهم، والتي عُثر عليها في تلال الدفن في منطقة الدون السفلى، تنتمي إلى النخبة البدوية في خانية الخزر، وقد اتضح ذلك بفضل السمات المميزة لطقوس الجنازة. اكتشف الرفات في مقبرة مع تمثال لحصان إلى جانب حزام معدني وأوانٍ فضية ومذهبة وقطع نقدية ذهبية تعود إلى العصر البيزنطي، ومجوهرات.

وبعد دراسة جماجم من تلال منطقة نهر الدون السفلى، استوضح العلماء أن خانية الخزر عاش فيها سكان ينتمون إلى جنس مختلط من المنغوليين والقوقازيين كان لدى 8 أفراد من كل عشرة أفراد لديهم عيون بنية وشعر داكن وبشرة داكنة في الغالب. ودفن في تلّيْن آخرين اثنان بعيون رمادية زرقاء وواحد بشعر أشقر.

وتوصل العلماء إلى استنتاج يفيد بأن البدو لهم أصل متنوع وحتى معقد وراثيا، ما يدل على أن الطبقة العليا في خانية الخزر تضمنت أناسا لديهم مجموعة متنوعة من الخصائص السكانية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا