العثور على عوالق تحتوي على "حمض الزومبي" في أحد بحار شرق روسيا

اكتشفت عوالق خطرة على دماغ الإنسان في مياه ميناء فلاديفوستوك الروسية.

تم العثور على العوالق الخطرة على الدماغ في مياه مدينة فلاديفوستوك بشرق روسيا، والمقصود بالأمر هو مخلوق وحيد الخلية لم يعرف سابقا، وقد أطلق عليه اسم (Pseudo-nitzschia). أفادت بذلك الخدمة الصحفية في مركز "جيرمونسكي" لعلم الأحياء البحرية.

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إن الطحالب البحرية Pseudo-nitzschia تلفت انتباه الباحثين نظرا لقدرتها على التسبب في تسميم الأعصاب بحمض الدومويك، الذي تنتجه بعض الأنواع من الطحالب، وهو حمض ينتمي إلى فئة الأحماض الأمينية المثيرة والمؤثرة على بعض المستقبلات في الجهاز العصبي المركزي للثدييات.

ويمكن أن يسبب حمض الدومويك الموجود في العوالق اضطرابات عصبية حقيقية لدى البشر، مثل فقدان الذاكرة على المدى القصير، فضلا عن نوبات ورعشات.

وقالت إينا ستونيك الباحثة في مركز "جيرمونسكي" إن تغيرات طرأت على عملية تكاثر العوالق (أو بالأحرى ازدهارها) في خليج (أوسوريسكي) بالقرب من ميناء فلاديفوستوك بشرق روسيا بسبب ظهور أنواع جديدة من تلك المخلوقات الوحيدة الخلية. أما الحمض الذي تنتجه فيمكن أن يسمم المحار وحتى النظم البيئية الساحلية.

وقالت الباحثة إنه يتم تسجيل عشرات الآلاف من حالات التسمم كل عام في العالم بعد تناول سموم الطحالب الدقيقة. وغالبا ما يحدث ذلك بعد تناول وجبات العشاء مع أطباق المأكولات البحرية.

وحسب خبراء الشرق الأقصى، لم يتم اكتشاف تركيزات خطيرة من حمض الدومويك في مناطق روسية أخرى حتى الآن. والمنطقة الوحيدة التي تثير القلق هي المياه القريبة من ميناء فلاديفوستوك.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا