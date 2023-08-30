فقدت شركة راينميتال (Rheinmetall) الألمانية بسبب الخسائر في أوكرانيا والمنافسة الدولية سمعتها كشركة منتجة لـ "السلاح المعجزة".

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وتشير Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) إلى أن إخفاقات دبابات ليوبارد-2 في أوكرانيا خسرتها مكانتها جزئيا في أسواق السلاح، بعد ان كانت منتجاتها مطلوبة في جميع أنحاء العالم. مع العلم أن الدول الغربية التي ارسلت دبابات ليوبارد-2 إلى أوكرانيا كانت تعتقد أن هذه الدبابات ستكون "نقطة تحول" في العملية العسكرية، ولكن أتضح ان هذه الدبابات لم تتمكن من إثبات قدراتها بصورة إيجابية في ساحة المعركة.

وبالإضافة إلى ذلك تواجه الشركة الألمانية منافسة جدية من جانب شركات كوريا الجنوبية، التي تنتج أسلحة عالية الجودة وبسرعة وبكميات كبيرة.

ومن جانب آخر تواجه شركة راينميتال بشكل متكرر صعوبات في سلسلة التوريد، ما يؤدي إلى تأخير مواعيد التسليم، لا سيما إلى أوكرانيا. لذلك، فقدت جزئيا مكانتها كشركة مصنعة لـ "الأسلحة المعجزة".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أعلنت في وقت سابق أن من الأفضل للقوات الأوكرانية عدم استخدام الدبابات الغربية في العمليات القتالية، لأن القوات الروسية تكتشفها بسهولة بسبب "السمات الجغرافية للتضاريس".

المصدر: نوفوستي +gazeta.ru