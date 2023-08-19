العلماء يخشون تكرار حريق قديم قضى على أنواع بأكملها!

على مدى العقد الماضي، أصبحت حرائق الغابات المميتة شائعة بشكل متزايد بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان وممارسات إدارة الأراضي التخريبية.

فقد شهد جنوب كاليفورنيا موجة من حرائق الغابات منذ 13000 عام. وغيّرت هذه الحرائق بشكل دائم الغطاء النباتي في المنطقة وساهمت في أكبر انقراض على الأرض منذ أكثر من 60 مليون سنة.

ويوجد لدى فريق من الباحثين منظور فريد حول الأسباب والعواقب الطويلة المدى للتغيرات البيئية، سواء تلك المرتبطة بتقلبات المناخ الطبيعية أو تلك التي يسببها البشر.

وفي دراسة جديدة نُشرت في أغسطس 2023، سعى الباحثون إلى فهم التغييرات التي حدثت في كاليفورنيا خلال آخر حدث انقراض كبير في نهاية العصر الجليدي. وقضى هذا الحدث على معظم الثدييات الكبيرة على الأرض منذ حوالي 10000 إلى 50000 عام، حيث انتشرت الاضطرابات المناخية الدراماتيكية.

وغالبا ما يطلق العلماء على 66 مليون سنة الماضية من تاريخ الأرض عصر الثدييات. وخلال ذلك الوقت، استغلت بعض الكائنات انقراض الديناصورات لتصبح الأنواع المهيمنة على هذا الكوكب.

وخلال العصر الجليدي، كانت أوراسيا والأمريكتان تعج بالوحوش الهائلة مثل الماموث الصوفي والدببة العملاقة والذئاب الرهيبة. وجاب نوعان من الإبل وثلاثة أنواع من الكسلان الأرضي وخمسة أنواع من القطط الكبيرة ما يعرف الآن بلوس أنجلوس.

ثم ذهبت فجأة. في جميع أنحاء العالم، اختفت الثدييات الكبيرة التي ميزت النظم البيئية العالمية لعشرات الملايين من السنين. وفقدت أمريكا الشمالية أكثر من 70٪ من الثدييات التي تزن أكثر من 97 رطلا (44 كغم). وفقدت أمريكا الجنوبية أكثر من 80٪، وخسرت أستراليا ما يقرب من 90٪. وتحتفظ إفريقيا والقارة القطبية الجنوبية وعدد قليل من الجزر النائية بما يمكن اعتباره مجتمعات حيوانية "طبيعية" اليوم.

ولا يزال سبب هذه الانقراضات غامضا. على مدى عقود، ناقش علماء الحفريات وعلماء الآثار الأسباب المحتملة.

ومع انتهاء العصر الجليدي الأخير، أدى ارتفاع درجة حرارة المناخ إلى تغير أنماط الطقس وإعادة تنظيم المجتمعات النباتية. وفي الوقت نفسه، كان عدد السكان يتزايد بسرعة وينتشر في جميع أنحاء العالم.

ويمكن أن تكون أي من هاتين العمليتين أو كلتيهما متورطة في حدث الانقراض. لكن السجل الأحفوري لأي منطقة عادة ما يكون نادرا جدا بحيث لا يعرف بالضبط متى اختفت أنواع الثدييات الكبيرة من مناطق مختلفة. وهذا يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان فقدان الموائل أو ندرة الموارد أو الكوارث الطبيعية أو الصيد البشري أو مزيج من هذه العوامل هو السبب.

وتقدم بعض السجلات أدلة. يحافظ موقع La Brea Tar Pits في لوس أنجلوس، وهو أغنى موقع أحفوري للعصر الجليدي في العالم، على عظام الآلاف من الثدييات الكبيرة التي كانت محاصرة في تسربات أسفلت لزج على مدار الـ 60000 عام الماضية. ويمكن تأريخ البروتينات في هذه العظام بدقة باستخدام الكربون المشع، ما يمنح العلماء نظرة ثاقبة غير مسبوقة في النظام البيئي القديم وفرصة لإلقاء الضوء على توقيت - وأسباب - انهياره.

وكشفت دراسة حديثة لـLa Brea Tar Pits وبحيرة Elsinore القريبة، عن دليل على حدث مأساوي قبل 13000 عام أدى إلى تغيير الغطاء النباتي في جنوب كاليفورنيا بشكل دائم وتسبب في اختفاء الثدييات الضخمة الشهيرة في La Brea.

وتوفر أرشيفات الرواسب من قاع البحيرة والسجلات الأثرية دليلا على مزيج قاتل - مناخ دافئ تتخلله فترات جفاف استمرت عقودا وتزايدا سريعا في عدد السكان. ودفعت هذه العوامل النظام البيئي لجنوب كاليفورنيا إلى نقطة تحول.

ويبدو أن العامل المحفز لهذا التحول الدراماتيكي كان الزيادة غير المسبوقة في حرائق الغابات، والتي ربما تسبب فيها البشر. والعمليات التي أدت إلى هذا الانهيار مألوفة اليوم. فمع ارتفاع درجة حرارة كاليفورنيا بعد أن خرجت من العصر الجليدي الأخير، أصبحت المناظر الطبيعية أكثر جفافا وانحسرت الغابات. وفي La Brea، انخفض عدد الحيوانات العاشبة، ربما بسبب مزيج من الصيد البشري وفقدان الموائل.

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وفي الألفية التي سبقت الانقراض، ارتفع متوسط درجات الحرارة السنوية في المنطقة بمقدار 5.5 درجة مئوية، وبدأت البحيرة في التبخر. بعد ذلك، قبل 13200 عام، دخل النظام البيئي في جفاف دام 200 عام. وفُقد نصف الأشجار المتبقية. ومع وجود عدد أقل من الحيوانات العاشبة الكبيرة التي تأكلها، تراكمت النباتات الميتة على المناظر الطبيعية.

واستخدم البشر وأسلافنا النار لمئات الآلاف من السنين، لكن للحريق تأثيرات مختلفة في النظم البيئية المختلفة.

وتكشف سجلات الفحم من بحيرة Elsinore أنه قبل البشر، كان نشاط الحرائق منخفضا في الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا. ولكن منذ 13200 إلى 13000 عام، مع نمو عدد السكان، ازدادت الحرائق في المنطقة بترتيب من حيث الحجم.

ويشير البحث إلى أن الجمع بين الحرارة والجفاف وفقدان الحيوانات العاشبة وحرائق الإنسان قد دفعت هذا النظام إلى نقطة تحول. وفي نهاية هذه الفترة، كانت جنوب كاليفورنيا مغطاة بنباتات تزدهر بعد الحرائق. وتم إنشاء نظام حريق جديد، واختفت الحيوانات الضخمة.



دروس للمستقبل

يمكن أن توفر دراسة أسباب وعواقب انقراضات العصر البليستوسيني في كاليفورنيا سياقاً قيماً لفهم أزمات المناخ والتنوع البيولوجي اليوم. فمزيج مماثل من ارتفاع درجة حرارة المناخ والتوسع في عدد السكان، وفقدان التنوع البيولوجي والحرائق التي أشعلها الإنسان والتي ميزت فترة انحسار العصر الجليدي في جنوب كاليفورنيا، تظهر مرة أخرى اليوم.

الاختلاف المثير للقلق هو أن درجات الحرارة اليوم ترتفع 10 مرات أسرع مما كانت عليه في نهاية العصر الجليدي، ويرجع ذلك أساساً إلى احتراق الوقود الأحفوري. وساهم هذا التغير المناخي الذي تسبب فيه الإنسان في زيادة خمسة أضعاف في وتيرة الحرائق وشدتها ومساحة المنطقة المحروقة في ولاية كاليفورنيا في الـ 45 عاما الماضية.

وبينما تشتهر كاليفورنيا الآن بالحرائق الشديدة، تكشف الدراسة أن الحريق ظاهرة جديدة نسبياً في هذه المنطقة.

وفي العشرين ألف سنة التي سبقت الانقراض، أظهر سجل بحيرة Elsinore حدوث انخفاض شديد في حدوث أي حريق حتى خلال فترات الجفاف المماثلة. فقط بعد وصول الإنسان تصبح النار جزءاً منتظماً من النظام البيئي.

وحتى اليوم، تسبب خطوط الكهرباء المنهارة وحرائق المعسكرات والأنشطة البشرية الأخرى في حدوث أكثر من 90٪ من حرائق الغابات في ساحل كاليفورنيا. إن أوجه التشابه بين الانقراضات الضخمة التي حدثت في العصر البليستوسيني الضخم والأزمات البيئية الحالية مذهلة. ويعلمنا الماضي أن النظم البيئية التي نعتمد عليها معرضة للانهيار عندما تتعرض لضغوط متقاطعة متعددة. إن مضاعفة الجهود للقضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومنع اشتعال النيران المتهورة والحفاظ على الكائنات الحية الضخمة المتبقية على الأرض، يمكن أن تساعد في تجنب تحول آخر أكثر كارثية.

التقرير من إعداد ليزا إن مارتينيز، المرشحة للدكتوراه في الجغرافيا من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، وريجان إي دن، الأستاذ المساعد في علوم الأرض من كلية الآداب والفنون والعلوم بجامعة جنوب كاليفورنيا دورنسيف.

المصدر: ساينس ألرت