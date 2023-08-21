عالم يتوقع ظهور "تصحيح سكاني" كبير من أجل الإنسانية!

منذ ما يزيد قليلا عن قرنين من الزمان، في عام 1800، أطلق ما يقرب من مليار شخص هم سكان الأرض صفة "الموطن" عليها.

اليوم، هناك حوالي 8 مليارات شخص يعيشون على هذا الكوكب.

وهذا النوع من النمو غير مستدام بالنسبة لمحيطنا البيئي، ما يهدد بـ "تصحيح السكان" الذي قد يحدث قبل انتهاء القرن، وفقا لدراسة جديدة.

يعد التنبؤ مثابة عمل عالم البيئة السكانية ويليام ريس، من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا. ويجادل بأننا نستخدم موارد الأرض بمعدل غير مستدام، وأن ميولنا الطبيعية كبشر تجعل من الصعب علينا تصحيح هذا "التجاوز البيئي المتقدم".

وقد تكون النتيجة نوعا من الانهيار الحضاري الذي "يصحح" عدد سكان العالم، كما يقول ريس - يمكن أن يحدث قبل نهاية القرن في أسوأ السيناريوهات. ولن يتبقى سوى المجتمعات الأغنى والأكثر مرونة.

وكتب ريس في بحثه المنشور: "تطور الإنسان العاقل ليتكاثر أضعافا مضاعفة، ويتوسع جغرافيا، ويستهلك جميع الموارد المتاحة. بالنسبة لمعظم التاريخ التطوري للبشرية، واجهت هذه الميول التوسعية ردود فعل سلبية. ومع ذلك، أدت الثورة العلمية واستخدام الوقود الأحفوري إلى تقليل العديد من أشكال ردود الفعل السلبية، ما مكننا من تحقيق إمكاناتنا الكاملة للنمو المتسارع".

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ويشير ريس إلى أن هيمنتنا على الكوكب جعلتنا ننسى أننا ما زلنا محكومين بالانتقاء الطبيعي. علاوة على ذلك، فإن ميلنا الطبيعي نحو التفكير القصير المدى، والذي خدمنا بشكل جيد للغاية في ماضينا التطوري، يستمر في إجبارنا على أخذ أكبر قدر ممكن من الموارد عندما تكون متاحة.

وقد أدى ذلك إلى الاستهلاك المفرط والتلوث الذي يتحمل مسؤوليته الآن جزء من سكان العالم الحاليين، والذي من المقرر أن يزداد مع زيادة الأمن المالي وزيادة عدد السكان، كما يقول ريس.

ويوضح ريس أن تغير المناخ هو دليل على الضغط الواقع على الكوكب بالفعل، لكنه يمثل جزءا صغيرا فقط من مشكلة التجاوز الإجمالية.

وكما يشير ريس، مع استمرارنا في استخدام وفرة من الوقود الأحفوري، فإننا نتجاهل في نفس الوقت الأعراض الأخرى للتجاوز أيضا. من استهلاكنا للكتلة الحيوية إلى تعطيل دورات المغذيات الكوكبية، تؤدي هذه المشاكل المترابطة جميعها إلى دفع الانقراض الجماعي السادس للأرض وتخاطر بانهيار فوضوي لأنظمة دعم الحياة الأساسية لكوكبنا.

علاوة على ذلك، فإن حلولنا المقترحة، مثل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، لا تعالج فعليا مشكلة النمو السكاني المتسارع، بل إنها تساهم في الواقع في الاستهلاك الزائد المصاحب لها. والسؤال هو ما إذا كانت التحسينات في التكنولوجيا - في كل شيء من مكافحة تغير المناخ إلى زيادة إنتاج الغذاء - قادرة على مواكبة الطلبات المتزايدة التي يضعها استهلاكنا على الكوكب.

وتتوقع هذه الدراسة أنه إذا لم يتمكن الابتكار من توفير الحلول، فإن نقص الغذاء، وعدم استقرار الموائل، والحرب والمرض، قد تبدأ في إحداث تأثير في أعداد السكان.

نشر البحث في World.

المصدر: ساينس ألرت