وزارة الطوارئ الروسية تتزود بمسدسات "ليبيديف"

أبدت وزارة الطوارئ الروسية اهتماما ملحوظا بمسدسات "ليبيديف" الجديدة، وأعلنت عن نيتها تزويد قواتها بهذه المسدسات.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة: "زار ممثلو وزارة الطوارئ الروسية مصنع إيجيفسك الميكانيكي، وتعرفوا على القدرات الإنتاجية والتقنية للمصنع، وأبدوا اهتماما ملحوظا بالعديد من المنتوجات وبالأخص مسدسات ليبيديف الجديدة".

وأضاف البيان: "أشار ممثلو الوزارة إلى نية وزارتهم تزويد قواتها بنسخ معدلة خفيفة الوزن من مسدسات ليبيديف الروسية".

ومن جهته قال نائب وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كوروفين: "مهمتنا اليوم هو تحديث مجموعة الأسلحة التي يستخدمها موظفو وزارة الطوارئ في روسيا، قواتنا تستخدم اليوم مسدسات ماكاروف القديمة التي عفى عليها الزمن، لذا نسعى لتزويدها بمسدس ليبيديف الجديد والموثوق والذي يلبي جميع الاحتياجات المطلوبة، نخطط لوضع هذا المسدس في خدمة قواتنا في الفترة ما بين عامي 2024 و2025".

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يذكر أن مسدس "ليبيديف" الذي صممته شركة "كلاشينكوف" يمكن أن يستخدم مختلف الأنواع من الذخائر من عيار 9*19 ملم، بما في ذلك ذخائر Luger العادية والذخائر خارقة الدروع، ويتسع مخزنه لـ 14 طلقة.

المصدر: سلاح روسيا