وزارة الدفاع الروسية تتسلم سفينة أبحاث بحرية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تسلمت مؤخرا سفينة جديدة مخصصة للأبحاث البحرية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة: "سلم مصنع "ينتار" وزارة الدفاع الروسية سفينة يفغيني غوريغليدجان المخصصة للأبحاث الحرية، وتم توقيع شهادات قبول السفينة، وسيتم رفع علم البحرية الروسية عليها قريبا لتباشر خدمتها لصالح الجيش الروسي".

وقد بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2016 بمصنع "ينتار" في إطار المشروع الحكومي 02670، وتعثر مشروع تصنيعها قليلا لأسباب تتعلق بتوريد المعدات اللازمة لها، وعام 2020 أنزلت هذه السفينة إلى المياه وبدأت مراحل اختبارها استعدادا لتسليمها لسلاح البحرية الروسي.

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ويعادل مقدار إزاحة هذه السفينة للمياه 4000 طن، كما يمكنها نقل 55 شخصا بينهم علماء وباحثون وأعضاء الطاقم، والعمل في مهمات تصل مدتها لـ 32 يوما، وزودتها روسيا بمعدات متطورة لتقوم بأعمال المسح الجيولوجي ووضع الخرائط لقاع المحيطات والبحار، وغواصات صغيرة موجهة لتصوير ورصد قاع البحر.

المصدر: سلاح روسيا