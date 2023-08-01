طائرات SJ-100 تزود بمنظومة روسية لتجنب الاصطدام في الجو

أعلن سيرغي بابوروف المدير العام لشركة Navigator أن العمل مستمر للحصول على شهادة صلاحية منظومة روسية لتجنب اصطدام الطائرات في الجو.

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ويشير مصدر في معهد أجهزة الطيران المبتكر لمنظومة SOI # 3، إلى أن من المقرر تزويد الطائرات المدنية الروسية بأول منظومة روسية لتجنب الاصطدام في الجو بما فيها طائرات SJ-100 (Sukhoi Superjet 100) في عام 2023، بعد أن اجتازت المنظومة جميع الاختبارات اللازمة.

ويشير سيرغي بابوروف، إلى أن الشركة في انتظار الحصول على شهادة صلاحية المنظومة.

ويقول: "بالنظر إلى أن المنظومة معقدة وترتبط ارتباطا مباشرا بسلامة وأمن الطيران وتنفيذ مهام ذات مسؤولية، وبما أن هذه العملية لا يمكن ان تتم بسرعة. لذلك نخطط لتزويد جميع طائرات SJ-100 بهذه المنظومة في عام 2023 الجاري".

وتجدر الإشارة إلى أن SOI # 3 هي المرحلة الثالثة من أربع مراحل لتحليل عمليات التطوير لاعتماد أجهزة الطيران وفقا للمعايير المعتمدة في روسيا والمعايير الدولية. ويتبع ذلك SOI # 4 "الصياغة النهائية" واختبارات التأهيل، التي تؤكد على أن الجهاز يفي بالمتطلبات المحددة.

المصدر: تاس