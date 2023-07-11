روسيا..ابتكار جهاز للكشف عن الأجهزة البحرية المسيرة

ابتكر خبراء جامعة فيليكي نوفغورود وحدة رادار صغيرة الحجم تركب على السفن للكشف عن الأجهزة البحرية العائمة والغاطسة وتلك التي تحلق على ارتفاع منخفض.

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ويشير سيرغي تشيبوتاريوف عميد كلية الهندسة المتقدمة بجامعة فيليكي نوفغورود، إلى أن الخبراء ابتكروا للسفن وحدة رادار صغيرة يمكنها كشف حتى الأهداف الصغيرة الحجم في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات. ويمكن لهذا الرادار الصغير تحديد موقع الهدف وبعده ومساره وسرعة حركته بدقة عالية. وقد اجتازت وحدة الرادار الاختبارات التجريبية بنجاح.

ويقول: "إن إحدى المهام الأساسية لتجهيز السفن بهذا الجهاز هي اكتشاف الطائرات المسيرة الصغيرة الحجم التي تحلق على ارتفاعات منخفضة في المنطقة القريبة المحيطة بالسفينة. ويمكن ربط هذا الرادار بهوائي السفينة دون أن يؤثر في خصائصه والحصولُ على مسح راداري للمنطقة القريبة".

وتستخدم وحدة الرادار المبتكرة هوائيا واحدا لإرسال واستقبال الاشارات. وباستخدام اشارات سبر معقدة أصبحت لها مناعة عالية ضد الضوضاء والتخفي.

المصدر: نوفوستي